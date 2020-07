Wall Street : les tensions avec la Chine reprennent

24/07/2020 | 16:56

La Bourse de New York a ouvert en net repli vendredi matin, victime d'une nouvelle poussée d'aversion au risque après la décision de Pékin de fermer le consulat américain de Chengdu.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 26.562,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,3% à 10.319,6 points.



Le ministère chinois des affaires étrangères a informé dans la nuit l'ambassade des Etats-Unis en Chine de sa décision de retirer son consentement pour le fonctionnement du consulat américain de Chengdu.



La crainte d'une nouvelle escalade de tensions entre les deux premières puissances mondiales se traduit par un regain d'aversion au risque et une remontée de quatre points de l'indice de volatilité VIX, à 27,2.



Les inquiétudes géopolitiques entraînent un repli logique vers les valeurs refuges, l'or évoluant ainsi à un plus haut de 1.898,2 dollars l'once.



Le mouvement de baisse touche particulièrement les valeurs technologiques, déjà victimes d'une sévère correction la veille.



Lanterne rouge de l'indice Dow Jones, Intel dégringole de 14% après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux prévisions, mais mis en garde contre un nouveau retard dans le développement de sa plateforme de nouvelle génération 7nm.



L'action du groupe industriel diversifié Honeywell cède quant à elle 1,1% en dépit de résultats de deuxième trimestre ressortis au-dessus des attentes du marché.



American Express perd également du terrain (-0,5%) suite à un chiffre d'affaires trimestriel jugé décevant, ses clients ayant peu utilisé leurs cartes de crédit durant la période du confinement.



Seul Goldman Sachs se démarque du côté des hausses (+0,7%) après avoir trouvé un accord de principe avec le gouvernement de la Malaisie, auquel il versera jusqu'à 3,9 milliards de dollars pour mettre un terme à des enquêtes judiciaires et réglementaires dans le cadre du scandale 1MDB.



Les indicateurs du jour, de second plan, n'influent pas trop sur la tendance.



Le Département du Commerce a fait état ce matin de 776.000 ventes de logements neufs au titre du mois de juin, un nombre en hausse de 13,8% par rapport au mois précédent.



Le consensus anticipait une hausse plus raisonnable de cet indicateur, vers 700.000.



Quant à l'indice PMI composite d'activité dans le secteur privé d'IHS Markit, il ressort en estimation flash à 50 points ce mois-ci, soit le seuil qui marque la limite entre expansion et repli de l'activité, après 47,9 en juin.



