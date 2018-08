Wall Street : les tensions commerciales inquiètent toujours

02/08/2018 | 15:20

Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, les investisseurs s'inquiétant toujours du bras de fer commercial à n'en plus finir entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains perdent entre 0,5% et 0,7%, annonçant une ouverture en territoire négatif.



Les investisseurs se montrent préoccupés par les derniers propos de Donald Trump, qui a confirmé hier soir qu'il avait bien l'intention d'imposer des droits de douane à 25%, contre 10% actuellement, sur quelque 200 milliards de produits chinois importés.



Les investisseurs s'attendent désormais à ce que Pékin riposte en annonçant à son tour de nouveaux droits de douane sur les produits américains.



'On sent très bien qu'une escalade est possible', commente ce matin un opérateur.



Conséquence de ces tensions, l'indice SSE Composite de Shanghai a chuté de plus de 2% dans la nuit, entraînant dans son sillage le DAX allemand (-1,5%) et le FTSE britannique (-1%).



Ce matin, le Département américain du Travail a rapporté avoir dénombré 218.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 28 juillet, un chiffre en hausse de 1.000 par rapport à la semaine passée.



Cette statistique a été accueillie dans une relative indifférence, même si le consensus tablait sur un chiffre plus important.



Les investisseurs restent toutefois attentistes avant la publication des chiffres de commande à l'industrie, plus tard dans la matinée.



Le consensus des économistes prévoit une hausse de 0,6% en juillet après un gain de 0,4% au mois de juin.



