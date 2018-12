Wall Street : les tensions sino-américaines restent vives

06/12/2018 | 15:21

Wall Street - qui était exceptionnellement fermée hier pour la journée d'hommage à George Bush Sr. - devrait repartir à la baisse jeudi matin suite à l'arrestation de la directrice financière de l'équipementier télécoms chinois Huawei, dernière illustration en date des relations commerciales particulièrement tendues entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains décrochent de 1,7% à 1,8%, annonçant un net repli à l'ouverture.



Meng Wanzhou, le directrice financières de Huawei et fille du fondateur de l'entreprise Ren Zhengfei, a été arrêtée au Canada à la demande de Washington pour violation des interdictions d'exportation vers l'Iran.



D'après plusieurs médias, la cadre dirigeante devrait rapidement être extradée vers les Etats-Unis.



'Cela montre à quel point les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ne sont pas prêtes de s'apaiser', commente un analyste.



'Il est fort probable que ces questions vont continuer de peser encore sur les marchés', prévient-il.



L'arrestation de Meng Wanzhou devrait en particulier pénaliser le secteur technologique, très tributaire des approvisionnements en provenance d'Asie.



Autre motif de prudence, les indicateurs économiques publiés dans la matinée n'ont pas impressionné, loin s'en faut.



Ainsi, le secteur privé américain n'a généré que 179.000 créations d'emplois en novembre, à en croire les données du cabinet de services aux entreprises ADP, là où le consensus visait 200.000 postes.



La productivité non agricole a, elle, augmenté de 2,3% en rythme annualisé au troisième trimestre, mais ce chiffre est parfaitement conforme aux attentes du consensus.



Autant de statistiques relativement ternes susceptibles d'ajouter de l'eau au moulin des observateurs anticipant une récession aux Etats-Unis courant 2019...



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.