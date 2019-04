Wall Street : les trimestriels génèrent une pluie de records.

23/04/2019 | 22:48

Wall Street témoigne du caractère inexorable de la mécanique haussière qui s'est mis en marche le 27 décembre dernier.



Tous les voyants 'macro' et techniques affichent un vert éclatant, aucun 'pullback' ne parvient à se mettre en place et les opérateurs n'attendent même qu'il s'en produisent un: ils 'payent' parce qu'ils n'ont plus le choix, le marché ayant digéré tous les obstacles envisageables.



Cette fois, ce sont les résistances graphiques qui sont à leur tour digérées et cela nous vaut une pluie de records absolus de clôture sur le Nasdaq (+1,3% à 8.120), le S&P500 (+0,85% à 2.933... sa meilleure clôture historique précédente fut inscrits à 2.930 fin septembre), le Nasdaq-100 (+1,3% à 7.810, après un record historique intraday à 7.819).



Le Russel-2000, le baromètre des valeurs petites et moyenne n'était pas en reste avec un gain de +1,6% à 1.585Pts.

Enfin, la confiance et l'appétit pour le risque reste bien au zénith avec un 'VIX' qui s'écrase sur le plancher annuel des 12.



Déjà 2 séances de hausse pour amorcer ce qui pourrait être la 19ème semaine de hausse à Wall Street.

Ne reste plus qu'à voir le Dow Jones (+0,55% à 26.656) inscrire à son tour un nouveau record, ce que la succession de trimestriels 'meilleurs que prévus' devrait favoriser sous 24 ou 48H.

Coca-Cola grimpe de +1,7%, le trio Merck, United Health et Pfizer de +1,5%.



Le pétrole (+1,2% à 66,3$) est également à son zénith annuel ce mardi, alors que Donald Trump a manifesté l'intention de réduire à zéro les exportations de pétrole iranien par des pays qui bénéficiait d'une autorisation dérogatoire jusqu'au 30 avril (comme l'Italie).



Le Nasdaq a été dopé par Qualcomm +5,8%, eBay +1,4% puis +5% après clôture, Vertex +4,1%, Tripadvisors +3,5%, Regeneron +3%... et hors catégorie, Twitter flambait de +15,6% grâce à une progression de +12% des utilisateurs 'utiles' (dans le cadre d'opérations publicitaires).

A noter que le Nasdaq 'biotech' a grimpé de +2% ce mardi soir.



Enfin, pour en terminer sur une impression très favorable et qui augure bien d'une nouvelle hausse mercredi, les résultats publiés après clôture comme Texas Instruments, e-Bay, Texas Instruments sont ressortis supérieurs aux attentes.





