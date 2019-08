Wall Street : les valeurs refuge toujours plébiscitées

12/08/2019 | 17:36

Wall Street a ouvert dans le rouge lundi matin, les heurts entre police et manifestants à Hong Kong pénalisant les marchés d'actions en l'absence de tout autre facteur de soutien.



En fin de matinée, le Dow Jones abandonne près de 1% à 26.027 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,7% à 7901,2 points.



'Les troubles politiques à Hong Kong pèsent sur la tendance après que le gouvernement chinois a décidé d'annuler tous les vols en provenance et à destination de Hong Kong en raison des manifestations', expliquent les équipes de Wells Fargo.



'La semaine dernière, les marchés américains avaient déjà essuyé de modestes pertes hebdomadaires, les investisseurs ayant réagi à toute une série d'annonces négatives sur le front du commerce et de la géopolitique', rappelle la banque californienne.



'Ces informations avaient plombé le moral des intervenants et déclenché une ruée vers les valeurs sûres comme l'or et les Bons du Trésor', poursuit Wells Fargo.



L'or poursuit sa progression aujourd'hui (+0,3% à 1503,7 dollars) et dépasse le seuil des 1500 dollars l'once pour la première fois en six ans.



Les rendements obligataires poursuivent également leur ascension, avec un taux de 1.6680% pour le Bond américain à 10 ans, un nouveau plus bas depuis l'élection présidentielle de 2016.



Aucune donnée majeure n'est attendue ce lundi, mais la semaine sera marquée, entre autres, par les derniers chiffres de l'inflation, des ventes de détail et de la production industrielle américaines.



Plusieurs groupes de premier plan comme la chaîne de grands magasins Macy's, le fabricant de processeurs Nvidia et le groupe de supermarchés Walmart ont également prévu de dévoiler leurs résultats trimestriels cette semaine.



