Wall Street : les vendeurs gardent la main avant la Fed

17/12/2018 | 15:19

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, à deux jours de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait officialiser la poursuite de son cycle de redressement actuel.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices américains cèdent entre 0,3% et 0,5%, annonçant une entame de séance dans le rouge.



La prudence devrait rester de mise avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait annoncer mercredi une nouvelle hausse de 25 points de base de ses taux directeurs.



'Cette perspective n'a pas encore été totalement intégrée, puisque le marché évalue à 78% la probabilité d'un nouveau tour de vis mercredi', souligne Scott Brown, le chef économiste de Raymond James.



L'analyste pense d'ailleurs que l'autorité centrale pourrait choisir de se montrer relativement prévenante avec l'arrivée de la nouvelle année.



'Beaucoup de choses ont changé depuis la réunion du dernier FOMC à la mi-septembre', rappelle-t-il. 'La Bourse a baissé. Le marché du prêt a corrigé. (...) Le secteur immobilier a fait preuve d'une certaine faiblesse', poursuit l'économiste.



'On commence en fait à ressentir les effets des droits de douane et du ralentissement de la croissance mondiale', conclut Scott Brown.



Sur le plan macroéconomique, l'indice Empire State de la Fed de New York a d'ailleurs fortement baissé ce mois-ci pour s'établir à 10,9, après 23,30 en novembre, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une chute de cet indice vers 20,1.



Wall Street s'était enfoncée tout au long de la séance de vendredi.



En repli de 2%, le Dow Jones avait fini au plus bas du jour, tandis que le Nasdaq décrochait de 2,3% et basculait sous le seuil psychologique des 7000 points.



Les doutes sur la croissance s'accumulent et les opérateurs semblent désormais totalement s'en remettre au verbe de la Fed.



