Wall Street : les vendeurs s'imposent sur le finish

18/11/2020 | 07:49

Wall Street a consolidé dans d'étroites limites à l'issue d'une séance peu volatile, qui a pu paraître un moment indécise puisqu'à 90 minutes de la clôture, les indices affichaient des scores partagés, avec +0,3% sur le Nasdaq à 11.950 et -0,13% sur le S&P500. Au final le Dow Jones cède -0,56%, le S&P500 -0,48%, le Nasdaq s'effrite de -0,21% à 11.900.



Les opérateurs ont été partagés entre les déclarations de Raphael Bostic qui assure les marchés du soutien de la Fed et des éléments plus négatifs comme les ventes de détail ou les records de nouvelles hospitalisations (70.000 lundi aux Etats-Unis).



Des mesures de confinement de plus en plus strictes sont prises dans les grandes métropoles de Californie où les lieux de convivialité sont soumis à un couvre-feu, de même qu'à New York qui pourrait également se reconfiner.



Sur le plan macroéconomique, les ventes de détail aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,3% le mois dernier, après une solide hausse de 1,6% en septembre. En excluant le secteur automobile, elles se sont accrues de 0,2% en octobre (après +1,2% le mois précédent).



La production industrielle a progressé de 1,1% le mois dernier selon la Réserve fédérale, après un recul de 0,4% (révisé) en septembre, niveau très proche du consensus. La production manufacturière affiche le même écart de 1%.



Raphael Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, constate que la reprise s'essouffle aux Etats-Unis et que les zones où l'activité se dégrade ont besoin d'un soutien : il prône la poursuite des 'programmes d'urgence' de la Fed. Il affirme lui aussi sa foi dans l'efficacité d'un vaccin qui permettra de tourner la page de la Covid d'ici l'été 2021.



Le S&P500 a subi l'impact du recul d'Apple -0,8%, Microsoft -1,3%, Intel -1,4%, Amgen -1,8%, Fastenal -2%, Regeneron -3,8%, Moderna -4,9% (malgré l'annonce de la veille), Pinduoduo -6,8%, CVS Health -8,6%, Walgreen -9,6%. Le Nasdaq a été soutenu par Tesla +8,2% (bientôt intégré dans le S&P, le 23 décembre), Salesforce +2,5%, Splunk +2,4%...



