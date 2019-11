Wall Street : les ventes au détail rassurent

15/11/2019 | 15:23

Wall Street devrait s'inscrire en hausse vendredi matin, les investisseurs saluant des chiffres des ventes au détail qui donnent un tableau encourageant de l'activité économique aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Au mois d'octobre, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de 0,3% d'après le Département du Commerce, après un repli de 0,3% le mois précédent, alors que le consensus n'attendait qu'une hausse de 0,2%.



La demande a été portée pour l'essentiel par les achats d'automobiles et d'essence.



Autre indicateur satisfaisant, les prix à l'importation ont reculé de 0,5% en octobre, ce qui signifie que le niveau actuel de l'inflation ne constitue pas une entrave à la politique monétaire de la Fed.



Ces chiffres relèguent au second plan la déception causée par l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York, qui s'est lui replié à +2,9 ce mois-ci, après +4 en octobre.



La tendance haussière enclenchée cet automne ne semble donc pas sur le point de s'arrêter.



'Les vendeurs vont devoir patienter, sachant qu'aucun véritable signe ne laisse présager un retournement à la baisse pour les séances qui viennent', estiment ainsi les équipes d'IG.



