Wall Street : limite la casse mais chute de -4,4% du pétrole

23/10/2018 | 22:37

Les 'sherpas' sont-ils intervenus, ou assiste t'on à un rebond spontané des indices US ?



La séance se conclut par une consolidation bénigne des indices US (-0,5% sur le Dow Jones et le S&P500) qui ont amorcé leur traditionnel rebond technique à la mi-séance.

Contrairement aux précédentes éditions, la reprise du jour à 'tenu' et les indices US étaient tous remontés à l'équilibre à 1/2 de la clôture, le Nasdaq effectuant même une incursion dans le vert avant de s'effriter au final de -0,4%.



La 1ère heure de cotations avait toutes les apparences d'une débâcle à Wall Street avec un S&P500 à -2% qui décrochait sous 2.720, un Dow Jones sous les 25.000 (il a subi un trou d'air de -550Pts, soit -2,1%) et le Nasdaq accusait une chute de -2,6%, (dans le sillage de Microsoft et Amazon)... et le baromètre du stress, le VIX, a fait une embardée de +22% vers 24 avant de se détendre vers 20,8 (+6%).



Il s'agit pour Wall Street d'une 12ème séance de repli sur une série de 14 pour les indices historiques, 10 sur 14 pour le Nasdaq (avec -9%, c'est son pire mois depuis novembre 2008 et janvier 2016).

En milieu de journée, le 'Dow' et le 'S&P' accusaient -7,5% de repli par rapport à leur récents zéniths historiques et le Nasdaq évoluait en territoire de correction (-10,5%).



Alors que la plupart des secteurs ont bénéficié de rachats à bon compte, ce ne fut pas le cas du secteur pétrolier, victime d'une chute assez spectaculaire de -4,5% du baril de WTI vers 66$ (soit -10% en 5 séances).

D'où la chute de Marathon -4,8%, EOG -4,4%, Conoco -3,9%, Cimarex -3,7%, Noble -3,6%, Anadarko et Devon -3,3%, Nal Oilwell et Chevron -3,2%, Exxon -1,6%.



Le Nasdaq a été plombé par Paychex -2,1%, Electronic Arts -2,2%, Micron -2,7%, Biomarin -3,2%, Nvidia -4,4%...



Mais il y a eu un rebond spectaculaire, celui de Tesla +12,7% (Citron Capital passe à achat, Elon Musk annonce une diminution drastique du nombre d'options sur ses modèles) mais les autres écarts furent plus modestes: Paypal +2,5%, Apple +0,9%.



Au sein du Dow Jones, les hausse de Mc Donald's (+6,5%) et de Verizon +4,1% ont été contrebalancées par '3M' -4,4% et Caterpillar -7,6% (chiffres conformes aux attentes, prévisions prudentes).





