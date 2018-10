Wall Street : lourd revirement à la baisse, nouveau planchers

30/10/2018 | 00:08

Déception ! Les indices US avaient rouvert sur une note positive, mais en-deçà des attentes... et cela ne s'est pas arrangé au fil des heures.

A mi-séance, la tendance s'était renversée à la baisse, dans l'après-midi, les pertes se sont aggravées, jusqu'à prendre la tournure d'un 'sell-off', avec des écarts supérieurs à -2% en moyenne sur le Dow Jones et le S&P500.



Le Nasdaq a pratiquement reperdu -3% et inscrit un nouveau plancher annuel à 6.922 avant de réduire ses pertes de moitié au cours de la dernière demi-heure, pour une clôturer en repli de -1,6% à 7.050.

La perte sur le mois de d'octobre se chiffre à -12,3%, elle a frôlé les -14% ce lundi.

Le S&P500 (-0,66%) a clôturé vers 2.641 (-10% exactement depuis le zénith des 2.944 du 3 octobre) après avoir varié de 103Pts, entre 2.706 et 2.603 (nouveau plancher annuel, nouveau plus bas depuis les 2 et 3 mai dernier.



Le 'S&P' à par ailleurs flirté avec le plancher annuel (de clôture) des 2.575 du 29 mars dernier, dans le sillage de Take Two Software -7%, Nvidia -6,4%, Amazon -6,4%, Wynn Resorts -6,3%, Electronic Arts -5,3%, Netflix -5%, Alphabet -4,8%, Symantec -3,5%...

Le Dow Jones (-1% à 24.443) a testé les 24.120 en séance, son plancher du 26 juin dernier, entraîné vers le fond par Boeing avec -6,6%, Microsoft -2,9%, Chevron -2,3%, Apple -1,9%...

Tesla se démarque une nouvelle fois avec +1,2%, Comcast prend +2%



La volatilité et un contexte en 'portes de saloon' se traduit par un bond du VIX vers 27,85 (+15%) avant d'en terminer à 24,7 (+2,4%).



La séance a également été marqué par l'annonce choc d'IBM (-4,8%) qui dépense plus de 33Mds$ pour racheter Red Hat' (+45%), le N°1 mondial de l'architecture 'open source', devenu un acteur de référence planétaire en 2018 dans le 'cloud' (Red Hat propose des solutions crédibles face à Amazon (AWS) et Microsoft (Azure).

La 'prime' de 50% offerte aux actionnaires et dirigeants de Red Hat est jugée très élevée... et IBM va devoir renoncer à ses rachats de titres pour cause de trésorerie mise à sec.



Côté 'macro', après une hausse de 0,5% en août, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes en moyenne.



Les revenus des ménages n'ont pour leur part crû que de 0,2% en septembre, une progression inférieure de moitié au consensus (+0,4%), marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la progression de 0,4% du mois précédent.





