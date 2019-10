Wall Street : lourde correction suite craintes récessionistes

02/10/2019 | 22:37

Wall Street subit une seconde chute consécutive avec des écarts moyens supérieurs à -1,8% (pire séance depuis le 23 août, avec la totalité des 11 secteurs d'activité dans le rouge).



Seule mince consolation, les indices US ne finissent pas au plus bas du jour: le S&P500 (-1,8%) décroche sous le seuil des 2.900Pts (à 2.887), le Dow Jones (-1,85%) perd près de -500Pts.



Le Nasdaq (-1,56%) s'en sort le mieux mais enfonce le seuil des 7.800 (à 7.785) et se retrouve au plus bas depuis le 5 août, Russel-2000 limite la casse avec -0,92% à 1.479 mais il avait perdu -2% la veille.

Ce mercredi fut la pire séance depuis le 23 août et c'est également la pire entame de mois calendaire depuis des années pour les marchés US.



La victoire américaine dans sa procédure auprès du WTO visant à imposer 10% de taxes sur les avions produits en Europe (sanction qui entrera en vigueur le 18 octobre) n'a même pas permis à Boeing (-1,9%) de clôturer dans le vert.



Cet arbitrage favorable aux USA du WTO a été largement éclipsé par le rapport mensuel d'ADP sur l'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis: il s'avère très décevant avec seulement +135.000 emplois le mois dernier, un chiffre cependant conforme au consensus qui visait un peu moins de 140.000.



Mais il témoigne surtout d'une nette décélération par rapport aux 157.000 créations de postes enregistrées au mois d'août, chiffre révisé en baisse sensible par rapport à une estimation initiale qui était de 195.000 emplois (cela représente une chute de -30% par rapport à la moyenne des 7 premiers mois de l'année).

Les craintes de ralentissement économique malgré l'activisme des banques centrales laisse craindre une attitude plus prudente des consommateurs alors que le marché de l'emploi se contracte.

Ce fut un jeu de massacre dans le secteur de la distribution avec Khols et Macy's -5,8%, L-Brands -4,9%, Best Buy -4,4%, Newell Brands -4,5%



La chute du pétrole de -2% à 52,5$ a plombé Devon -4,6%, Apache -4,5%, Marathon Oil -4,2%, Conoco -3,8%, Chevron -3,2%, Exxon -2,6%...



General Motors qui a manqué son objectif de ventes trimestriel chute de -4%, Ford perd -3,2%.

Le Nasdaq a subi la pression des distributeurs et des compagnies aériennes avec American Airline -5,3%.

Les allègements n'ont épargné aucun secteur avec E-Trade -3,6%, Walgreen -3,4%, Verisign -3,3%, Western -3%, Intel et Paypall -2,7%, Biogen -2,6%, Apple et Cisco -2,5%









