Wall Street : lourdeur à la mi-séance mais clôture rassurante

23/01/2019 | 23:08

Clôture en demi-teinte, sur des scores beaucoup plus favorables (quoi que modestement positifs) qu'à la mi-séance où le rouge dominait largement.



Ce fut une séance en montagnes russes: la réouverture positive de Wall Street semblait prometteuse mais les gains -voisins de +1% en moyenne- se sont évaporés en l'espace de 2 heures, puis les vendeurs ont pris la main et l'ont gardée jusqu'à 5mn de la clôture sur le Nasdaq, qui finit in extremis dans le vert, sur un gain symbolique de +0,08%.



Le S&P500 grappille +0,2%, le Dow Jones (+0,7%) est resté dans le vert de bout en bout grâce aux +75Pts apportés par IBM qui s'envole de +8,5%, au lendemain des résultats brillants dans le secteur du 'cloud', le chiffre d'affaire global (qui se contracte, c'était attendu) dépassant légèrement le consensus.

A noter tout de même cette ombre au tableau: le Dow Transport (précurseur de l'activité manufacturière) chute de -0,9%.



Faute de 'stats', l'actualité est dominée par les trimestriels -on vient de le voir- et les déclarations en provenance de Davos: Jamie Dimon (CEO de JP-Morgan) évoquait depuis le Forum ce jeudi l'accumulation d'éléments négatifs qui pèsent sur l'économie.

Hier, la présidente du FMI, Christine Lagarde, s'était montrée très 'prudente' dans son discours inaugural à Davos.



'Le PIB chinois du quatrième trimestre a connu sa plus faible croissance depuis 2009, et le chiffre annualisé a chuté à son plus bas niveau depuis 1990' (à +6,4%), rappelle Wells Fargo Advisors, qui pointe aussi l'abaissement de la prévision de croissance mondiale du FMI.



'Dans l'actualité commerciale, des représentants américains ont confirmé des articles selon lesquelles la réunion prévue cette semaine avec des officiels chinois a été annulée', souligne-t-il par ailleurs (cette annulation avait été démentie mardi soir par Larry Kudlow dont la crédibilité risque d'être écornée).



Si le score final du Nasdaq est équilibré, il y a eu quelques écarts appuyés : Comcast +5,5% mais Qualcomm chute de -4,6%, Twitter de -4%, Tesla de -3,8%, les 'biotechs' reculent de -2% en moyenne, Facebook perd également -2,2%.



Côté trimestriels, LAM Research bondit de +6% en 'after hour' avec l'annonce un 'buyback' géant de 5Mns$, les opérateurs saluent également des ventes de microprocesseurs solides au 4ème trimestre.



