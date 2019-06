Wall Street : lourdeur après deux indicateurs décevants

25/06/2019 | 16:44

Les indices boursiers américains ont ouvert en baisse mardi matin, des indicateurs décevants étant venus s'ajouter aux inquiétudes liées à la récente passe d'armes entre les Etats-Unis et l'Iran.



Une heure après le début des échanges, l'indice Dow Jones cède 0,3% à 26.656,3 points. Le S&P 500, plus large, abandonne également 0,3%, à 2937,5 points, tandis que l'indice composite du Nasdaq recule de 0,4% à 7970,5 points.



A en croire le Conference Board, l'indice de confiance des consommateurs américains a dégringolé de près de 10 points au mois de juin, pour s'établir à 121,5 contre 131,3 en mai.



En cause, une vision moins favorable du marché de l'emploi qui s'expliquerait par les tensions commerciales avec la Chine, explique Lynn Franco, la responsable de la recherche de l'organisme patronal.



Autre chiffre décevant, les ventes de logements anciens ont plongé de 7,8% en mai par rapport à avril, d'après la National Association of Realtors.



Ces statistiques confirment le ralentissement en cours de l'activité économique aux Etats-Unis, alors que Jerome Powell - le président de la Fed - doit s'exprimer d'ici quelques heures sur la conduite de la politique monétaire et l'éventuelle nécessité de baisser les taux.



L'intensification des tensions géopolitiques qui s'exacerbent dans le Golfe Persique - avec de nouvelles sanctions contre l'Iran décrétées par Donald Trump - est également suivie de près par les marchés.



Les investisseurs semblent, pour l'instant, conserver leur sang-froid puisque le baril de brut léger américain rebondit actuellement de 0,2% au-delà de 58 dollars.



Côté valeurs, le géant biopharmaceutique Abbvie décroche de plus de 15% après l'annonce de l'acquisition du laboratoire Allergan pour quelque 63 milliards de dollars.



Le constructeur de maisons Lennar progresse lui de 3,6% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé.



