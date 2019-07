Wall Street : manifestement déçu par message brouillé du FED

01/08/2019 | 00:04

Déception ou syndrome du 'fait accompli', la baisse de 25Pts du taux directeur se solde par la pire séance à Wall Street depuis le 31 mai.

L'indice Dow Jones lâche -1,23% à 26.864, le S&P-500 -1,1% à 2.980,38 points (il perd le contact avec les '3.000', le Nasdaq recule dans les même proportions de 1,2% à 8.175,

Le 'Dow' gagne cependant +0,5% sur le mois de juillet, le Nasdaq prend +1,05%, le Russel-2000 limite la casse à -0,65%.



Wall Street a conclu de la conférence de presse de Je Jerome Powell que la FED n'entame pas le cycle de baisse du loyer de l'argent comme le réclamait Donald Trump : il s'est borné à concéder que la FED n'excluait pas de nouvelles baisses de taux, surveillant l'inflation (la variable la plus surveillée)... mais sans s'engager sur un calendrier.

Le marché évalue cependant à 75% la probabilité d'une nouvelle baisse lors de la prochaine réunion de mi-septembre.

Le gonflement des volumes à 9Mds de titres échangés contre 6,2Mds en moyenne en début de semaine peut signifier l'amorce de prises de bénéfices alors que les indices US sont en territoire record et manquent de catalyseurs pour aller plus haut.

Fait marquant : l'envol du baromètre du stress, le 'VIX', de +16% vers 16,15 s'avère plus brutale que la baisse algébrique des indices US.





Les ventes ont pesé sur AMD -10,21%, Maxim Integ -7,7%, Micron -5,4%, Xilinx -4,4%, Broadcom -3,2%, Microsoft, Workday et Analog Devices -2,9%, Texas -2,8%, Intel -2,2%, Comcast -2,1%, JD com -1,7%.

Quelques hausse cependant avec Amgen +5,7%, Akamai +4,9%, Electronic Arts +4,4%, Align Techno +2,9%, Twitter +3,2%, Apple +2% (la capitalisation refranchit le cap des 1.000Mds$ (1.005Mds$ lorsque le titre a coté 221$), l'entreprise à la pomme talonne Microsoft avec 1.041Mds$ et devance de nouveau nettement Amazon avec 920Mds$) puis les pétrolières comme Hess +4,1%, Nal Oilwell +3,5%, Range +3,%, Devon +1,6%, Apache +1,3%



