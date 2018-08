Wall Street : manque de dynamisme en attendant les 'minutes'

21/08/2018 | 15:16

Wall Street devrait ouvrir sans tendance claire mardi matin en l'absence de publications de résultats et d'indicateurs économiques, dans des volumes d'échange qui s'annoncent toujours aussi réduits.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,2%, annonçant une petite progression à l'ouverture.



En l'absence de tout indicateur économique important ce mardi, la prudence devrait rester de mise, d'autant que les minutes de la Fed - toujours très suivies - seront publiées dans la journée de demain.



Fait symbolique, Wall Street s'apprête à boucler demain le plus long cycle de marché haussier de son histoire, avec des cours qui ont presque quadruplé depuis les plus bas de la crise financière.



'Et pourtant, beaucoup de marchés financiers, comme l'obligataire, les matières premières voire les actions, font grise mine cette année', rappellent les équipes de Bank of America Merrill Lynch.



'En termes annualisés, le compartiment obligataire affiche son pire parcours depuis 1999 (-3,5% en monnaies locales), 11 des 21 segments des matières premières sont passés en territoire de correction ('bear markets') et 1254 des 2273 composantes de l'indice MSCI ACWI, l'indice MSCI de référence, sont également entrées en territoire de correction (plus de 20% de baisse)', explique la banque américaine.



Du côté des valeurs, Medtronic est attendu en hausse de 4% après avoir dégagé au titre de son premier trimestre 2018-19 un bénéfice net ajusté de 1,17 dollar par action, supérieur de six cents à l'estimation moyenne des analystes.



A l'inverse, le fabricant de parfums Coty devrait chuter de plus de 4% après avoir dévoilé un bénéfice net ajusté plus que doublé à 106,6 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2017-18, représentant un BPA de 14 cents, conformément au consensus de marché.



