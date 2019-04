Bourse de Wall Street : Wall Street marque le pas

NEW YORK, 17 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini stationnaire, voire en très léger recul, mercredi, la baisse des valeurs de la santé l'ayant disputé à de bons résultats de sociétés et à des statistiques encourageantes en provenance des Etats-Unis mais aussi de Chine.

L'indice Dow Jones cède 2,92 points, soit 0,01%, à 26.449,74

Le S&P-500, plus large, laisse 6,57 points (0,23%) à 2.900,49 points.

Le Nasdaq Composite abandonne 3,64 points, soit 0,05%, à 7.996,59 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)