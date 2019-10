Wall Street : mauvaise entame de 4ème trimestre, ISM alarmant

01/10/2019 | 23:01

A Wall Street, les pertes se sont stabilisées à la mi-séance et se sont même légèrement réduite dans l'après-midi, avant que les vendeurs reprennent la main avant le coup de cloche final.



Le Dow Jones et le S&P500 cèdent -1,25% en moyenne et le Nasdaq -1,13%.

C'est le Russell-200 qui fait une nouvelle démonstration de sa vulnérabilité avec une chute de -2% à 1.493Pts.

Le 'VIX', la jauge de la nervosité du marché a fait un bond de presque +15% vers 18,6, au plus haut depuis le 3 septembre.



Le tournant de la séance fut sans conteste la publication de l'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier américain: une véritable douche froide avec une chute inattendue de 49,1 vers 47,8 en septembre, à comparer avec 49,1 en août, bien loin du consensus de 50,3.



Voilà donc un second mois passé en zone de contraction, sous le seuil des 50... de quoi rendre furieux Donald Trump qui incrimine immédiatement Jerome Powell -et la FED qui n'a pas une once d'intelligence- pour cette dégradation conjoncturelle.



Par ailleurs, Fitch revoit à la baisse son évaluation économiques globales (Global Economic Outlook) à seulement +2,6% pour le PIB mondial en 2019 (contre +2,8% en juillet).



La Chine devrait ralentir de +6% à +5,7%, la zone euro (très dépendante de l'Allemagne) et les Etats-Unis de 1,8% à 1,7%.



Ce sont finalement les USA qui ont lancé le 'chacun pour soi' qui s'en tirent le mieux d'après Fitch rating.



Les T-Bonds US se détendent de -5Pts à 1,6300%, le pétrole n'est pas parvenu à se stabiliser et lâchait -0,8% en fin de séance sur le NYMEX.



Côté valeurs, celles du secteur 'énergie' ont subi les plus gros dégâts après avoir bien résisté la veille: DiamondBack et Cimarex chutent de -5,5%, Apache -5,2%, Noble -4,5%, Schlumberger -4,3%, Devon -3,8%, Conoco -3%, Exxon -2,4%, Chevron -2%



Le Nasdaq a été plombé par Mylan -4,8%, Fastenal -4,6%, Xilinx -4%, Cisco -3,4%, Biomarin -2,6%, Verisign -2,5%, Microsoft -1,4%, Facebook -1,3%.



