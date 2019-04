Bourse de Wall Street : Wall Street mitigée avant les résultats, Boeing alourdit le Dow

L'indice Dow Jones a perdu 83,97 points, soit 0,32%, à 26.341,02. Le S&P-500, plus large, a pris 3,03 points, soit 0,10%, à 2.895,77. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 15,19 points (+0,19%) à 7.953,88 points.

Après sept séances de hausse d'affilée, le S&P-500 n'est plus qu'à 1,5% de son record de clôture de septembre, dopé par la décision de la Réserve fédérale de ne pas procéder à une hausse de taux cette année et par l'espoir de voir les Etats-Unis et la Chine résoudre leur contentieux commercial.

Les analystes attendent en moyenne une baisse des bénéfices de 2,2% au premier trimestre, selon des données Refinitiv.

Les banques ouvriront le bal des publications trimestrielles avec notamment JPMorgan Chase et Wells Fargo vendredi et Citigroup et Goldman Sachs lundi.

"J'ai le sentiment que les analystes sont trop pessimistes mais pas de beaucoup", dit Oliver Pursche, responsable de la stratégie de marché chez Bruderman Asset Management. "Il faut attendre de voir mais cela va dépendre largement des secteurs."

Au-delà des résultats, les investisseurs attendent le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui sera publié mercredi, pour voir, entre autres, si une baisse des taux a été évoquée en mars.

Sur le front du Brexit, la Première ministre britannique Theresa May, qui poursuit ses difficiles tractations avec l'opposition travailliste, a formellement demandé aux Européens un report de la date du Brexit au 30 juin, tout en précisant que le départ du Royaume-Uni pourrait intervenir plus tôt, si l'accord de retrait était ratifié par le Parlement.

VALEURS

Les plus fortes baisses sectorielles du S&P ont été pour les services collectifs (-0,73%) et les industrielles (-0,44%), ces dernières étant plombées par Boeing.

Le compartiment de l'énergie a pris en revanche 0,49%, tiré par la hausse des cours du brut.

Boeing a cédé 4,44%, pesant lourdement sur le Dow Jones, à la suite de sa décision de réduire de près de 20% la production mensuelle de ses 737 en raison de l'interdiction de vol qui frappe les 737 MAX depuis l'accident d'Ethiopian Airlines le 10 mars.

L'avionneur aura du mal à assurer cette année plus de 500 livraisons de son 737 MAX, et encore à condition de pouvoir les reprendre au début de l'été, selon des analystes.

La plus forte baisse du S&P 500 a été pour General Electric, en recul de 5,19% après un abaissement de recommandation de JPMorgan.

Micron Technology, déclassé par Cowen & Co, a laissé 0,97% mais Symantec (+5,44%, en tête du S&P), Snap (+3,63%) et Procter & Gamble (+1,27%) ont profité à l'inverse de relèvements de recommandation, ce dernier ayant signé au passage un record à 105,13 dollars.

Egalement en vue, le fabricant de composants Versum Materials s'est apprécié de 1,13% après avoir reçu une offre d'achat améliorée du laboratoire allemand Merck KGaA

LES INDICATEURS DU JOUR

Les nouvelles commandes à l'industrie américaine ont un peu fléchi en février mais les livraisons ont augmenté après quatre mois de baisse, témoignant d'un ralentissement de l'activité manufacturière doublé d'un gonflement des stocks.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en très légère baisse pour la plupart, les investisseurs ayant préféré ne pas s'engager sur le marché à l'approche d'une réunion de la BCE et d'une saison des résultats qui n'apparaît pas prometteuse.

À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en baisse de 0,08% à 5.471,78 points. Le Footsie britannique a pris 0,07%, tandis que le Dax allemand a cédé 0,39%. L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,27%, le FTSEurofirst 300 0,26% et le Stoxx 600 0,19%.

La Banque centrale européenne (BCE) réunit mercredi son Conseil des gouverneurs et non jeudi, et la question d'une hausse des taux étant réglée, on attend surtout d'elle qu'elle soit plus précise sur les conditions des futures opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO).

(Avec Stephen Culp, Juliette Rouillon pour le service français)