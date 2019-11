Wall Street monte à l'ouverture, portée par le commerce

New York (awp/afp) - La Bourse de New York progressait peu après l'ouverture mardi, continuant de profiter de la détente manifeste des relations entre Washington et Pékin sur le front commercial.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,15% vers 14H55 GMT, à 27.503,92 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait 0,09%, à 8.441,07 points et l'indice élargi S&P 500 0,03%, à 3.079,29 points.

Wall Street avait progressé lundi, déjà entraînée par un regain d'optimisme sur le commerce: le Dow Jones (+0,42%), le Nasdaq (+0,56%) et le S&P 500 (+0,37%) avaient tous fini à un niveau record.

Plusieurs déclarations de responsables américains ces derniers jours ont laissé entendre qu'un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine pourrait être signé dans les prochaines semaines.

"Les investisseurs se sont montrés plus positifs récemment grâce à des signes d'avancées dans la guerre commerciale, ce qui calme l'un des principaux vents contraires qui soufflent sur les marchés à l'approche de la fin de l'année", avance Art Hogan de National.

"A cela, s'ajoutent des résultats trimestriels solides et un rebond dans les attentes de croissance, ce qui redonne de l'appétit pour le risque", poursuit l'expert.

Par ailleurs, le bras de fer commercial entre les deux premières économies mondiales a contribué à réduire le déficit commercial des Etats-Unis, selon les données du département du Commerce publiées mardi.

Le solde des échanges américains de biens et de services s'est en effet fortement réduit en septembre, sous l'effet notamment d'une diminution des importations de biens en provenance de Chine

"Le déficit avance dans la bonne direction et est interprété comme un facteur positif, même s'il ne reflète pas une hausse de la demande mondiale", commente Patrick O'Hare de Briefing.

Les investisseurs attendaient par ailleurs la publication mardi de l'indice d'activité ISM dans les services pour octobre.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine s'établissait à 1,834%, en nette hausse par rapport à la clôture de la veille (1,777%).

dho/jum/jul