New York (awp/afp) - La Bourse de New York a progressé jeudi avant un week-end prolongé, portée par un nombre record d'emplois créés aux Etats-Unis en juin et un recul plus important qu'attendu du taux de chômage.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average est monté de 0,36% à 25.827,42 points et le Nasdaq a fini à un record, en hausse de 0,52% à 10.207,63 points.

afp/rp