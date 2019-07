Bourse de Wall Street : Wall Street monte avec Intel et Alphabet après le PIB US

L'indice Dow Jones gagne 34,51 points, soit 0,13%, à 27.175,49 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,49% à 3.018,26 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,7% à 8.296,12 points à l'ouverture.

La croissance de l'économie américaine a ralenti moins qu'attendu au deuxième trimestre, à 2,1% contre 1,8% prévu en moyenne par les analystes, la hausse des dépenses des ménages compensant l'impact négatif du recul des exportations et la contribution négative de l'évolution des stocks.

"C'est légèrement meilleur que prévu, mais certainement pas suffisant pour influencer la décision que prendra la Réserve fédérale à la fin du mois", commente Art Hogan chez National Securities.

Sur les autres marchés, la réaction a été minime et brève: le dollar a légèrement accéléré ses gains face à un panier de référence et le 10 ans américain est monté jusqu'à 2,1% avant de revenir autour 2,07%.,

En Bourse, le secteur technologique se distingue en gagnant 0,65% grâce aux publications de plusieurs poids lourds.

Alphabet, la maison mère de Google, bondit de 10,23%, sa plus forte progression journalière en quatre ans, et Intel gagne 2,32% après avoir publié des résultats meilleurs que prévu. Le fabricant américain de puces a par ailleurs relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2019, rassurant les investisseurs sur l'état du marché mondial du secteur.

Egalement en hausse, Twitter grimpe de 8,18%, à un plus haut d'un an, la plate-forme de médias sociaux ayant fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et d'une hausse du nombre de ses utilisateurs visionnant quotidiennement des publicités.

A l'inverse, les résultats et les prévisions trimestriels d'Amazon.com déçoivent, entraînant une baisse de 1,54% pour le titre du géant du commerce en ligne.

