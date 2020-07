Bourse de Wall Street : Wall Street monte avec les espoirs de relance, record pour le Nasdaq

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, les espoirs d'une reprise économique venue de Chine permettant aux investisseurs de passer outre les craintes liées à la flambée des contaminations au coronavirus.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 355,08 points, soit 1,37%, à 26.182,44 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,38% à 3.173,09 points.

Le Nasdaq Composite prenait 1,49% à 10.360,17 points à l'ouverture, un nouveau record.

Après un week-end prolongé pour la fête nationale, les marchés américains repartent sur les chapeaux de roue dans le sillage des marchés chinois.

L'indice CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale (+5,67%) a fini la journée au plus haut depuis juin 2015, porté par la perspective d'un rebond plus rapide de l'activité économique et les niveaux élevés de liquidité.

"Le rallye des actions chinoises est le principal catalyseur des marchés (...) Si les régulateurs en Chine adoptent des mesures pour renforcer le marché des actions, cela peut se répercuter sur le reste du monde", a déclaré Stephen Gallo, chez BMO Financial Group.

Les signes d'amélioration de la conjoncture économique prennent de nouveau le pas, aux yeux des investisseurs, sur les risques liés à l'augmentation des infections due au coronavirus dans le monde entier, et particulièrement aux Etats-Unis où 15 Etats ont enregistré une hausse record du nombre de nouveaux cas sur les quatre premiers jours de juillet, selon un décompte de Reuters.

En Bourse, Uber gagne 4,66%, à son plus haut historique, après avoir annoncé le rachat de l'application de livraison de repas Postmates pour 2,65 milliards de dollars (2,34 milliards d'euros).

(Laetitia Volga avec Thyagaraju Adinarayan, édité par Jean-Philippe Lefief)