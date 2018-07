Wall Street monte, les résultats plaisent, Alphabet brille

L'indice Dow Jones gagne 101,45 points, soit 0,41%, à 25.145,74 points quelques minutes après l'ouverture.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,58% à 2.823,32 points et le Nasdaq Composite prend 0,94% à 7.915,44 points après avoir battu son record dès l'ouverture.

Alphabet, la maison mère de Google, est en hausse de 4,88% dans les premiers échanges au lendemain de la publication de performances supérieures aux attentes des analystes.

Dans le sillage d'Alphabet, Facebook gagne 1,91%, Amazon 1,45% et Twitter 0,81%, contribuant à un gain de 1,19% pour l'indice S&P de la technologie.

Autres résultats salués par le marché, ceux du groupe d'armement Lockheed Martin (+2,45%).

Contre la tendance, Whirlpool chute de 11,19% après avoir publié des résultats décevants et abaissé sa fourchette de prévision de bénéfice par action annuel.

La plus forte baisse du Dow est pour 3M, qui perd plus de 3% pour toucher un creux d'un an après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice 2018.

L'EUROPE ÉGALEMENT DANS LE VERT

Globalement, la saison des résultats trimestriels plaît au marché et lui permet d'oublier les inquiétudes liées aux tensions entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux.

Sur les 90 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs comptes, 82% ont fait état d'un bénéfice meilleur qu'attendu, selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Les analystes s'attendent à une croissance de 22% du bénéfice moyen des composants du S&P 500 sur les trois mois à juin, contre une prévision de 20,7% au début du mois.

A l'heure de l'ouverture de Wall Street, les marchés d'actions européens profitent aux aussi de l'élan donné par des publications trimestrielles bien accueillies, notamment celles de PSA (+12,48%) et de groupes technologiques.

Le CAC 40 prend 1,18%, le Stoxx 600 0,95%.

LA CHINE RASSURE LES MARCHÉS

La Chine a contribué à détendre l'atmosphère en promettant lundi une politique budgétaire plus vigoureuse, ce qui conduit les marchés à anticiper des mesures d'assouplissement monétaire et apaise les craintes d'un atterrissage brutal de l'économie chinoise.

"La deuxième économie du monde a ralenti ces dernières années et les tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis n'ont rien arrangé", explique l'analyste David Madden (CMC Markets). "La démarche dynamique de la part des autorités chinoises remonte le moral des investisseurs à l'échelle globale."

Les rendements des obligations souveraines se stabilisent après avoir grimpé lundi sur des informations faisant anticiper une politique monétaire moins accommodante de la part de la Banque du Japon (BoJ).

Le rendement à 10 ans américain s'équilibre autour de 2,967%, un plus haut depuis la mi-juin touché la veille.

Le 10 ans allemand se tasse pour sa part autour de 0,4% après avoir franchi lundi ce seuil pour la première fois depuis plus d'un mois.

Le rendement du Bund a été brièvement soutenu dans la matinée par la parution d'un indice PMI flash composite pour l'Allemagne meilleur que prévu en juillet, même si les données sont plus contrastées pour l'ensemble de la zone euro.

Le dollar recule très légèrement face à un panier de devises de référence dont l'euro, stable autour de 1,1695 dollar.

(Édité par Bertrand Boucey)

par Patrick Vignal