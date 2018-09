Bourse de Wall Street : Wall Street monte, records pour le Dow et le S&P 500

Une dizaine de minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 228,64 points, soit 0,87%, à 26.634,4 points. Il a inscrit un nouveau record à 26.654,19, dépassant son pic du 26 janvier.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a lui aussi inscrit un nouveau plus haut historique à 2.925,23 et progresse de 0,59% points; le Nasdaq Composite prend quant à lui 0,64% à 8.001,28 points.

Les places américaines emboîtent ainsi le pas aux marchés européens, qui continuent de profiter du soulagement suscité par les dernières décisions en date des Etats-Unis et de la Chine dans le cadre de leur différend commercial, jugées moins dommageables que certains ne le craignaient.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 a amplifié sa progression au fil des heures et gagne désormais 0,68%. La hausse avoisine 1% pour le CAC 40 à Paris et pour le Dax à Francfort.

A Wall Street, l'élan général profite entre autres au compartiment des matières premières, dont l'indice S&P prend 1,1% et à celui des financières (+1,03%). Les technologiques sont elles aussi bien orientées (+0,73%).

Au sein du Dow, la plus forte hausse est pour le géant des engins de construction et de terrassement Caterpillar, une valeur sensible aux tensions commerciales, qui s'adjuge 2,64%.

Sur le marché des changes, le dollar abandonne 0,59% face à un panier de devises de référence, au plus bas depuis le 9 juillet.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit parallèlement sa remontée à près de 3,09%, au plus haut depuis mai, à moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

