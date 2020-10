Wall Street : multiplication des mesures de reconfinement

28/10/2020 | 14:23

Wall Street est attendue en forte baisse mercredi à l'ouverture dans le sillage des Bourses européennes, les investisseurs s'inquiétant de la rapide propagation du coronavirus et de la multiplication des mesures de confinement sur le Vieux Continent.



A une vingtaine de minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 2,3% pour le Dow Jones et en repli d'environ 2% pour le S&P 500 et le Nasdaq.



Afin de contenir la propagation de la pandémie de coronavirus, de nombreux gouvernements européens s'apprêtent à mettre en oeuvre de nouvelles mesures de restriction à la circulation.



En France, Emmanuel Macron devrait dévoiler dans la soirée toute une série d'annonces visant à limiter la recrudescence du coronavirus et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a d'ores et déjà prévenu que les décisions prises risquaient d'être 'difficiles'.



En Allemagne, Angela Merkel envisagerait d'imposer de nouvelles restrictions à la circulation qui pourraient prendre la forme d'un 'confinement léger'.



Beaucoup d'économistes craignent que ces reconfinements viennent menacer une reprise économique déjà fragile.



'On ne peut pas allumer et éteindre le moteur économique sans provoquer de dégâts majeurs', avertissent les équipes de Commerzbank.



'Avec la hausse des confinements et des restriction à la mobilité qui se profilent dans des pays déjà fortement impactés, le secteur des services va inévitablement sombrer à nouveau', ajoutent les équipes de NN IP.



Au niveau des résultats d'entreprises, les publications s'avèrent toujours aussi contrastées.



Alors que le marché anticipait une perte par action, GE a présenté au titre du troisième trimestre un BPA de six cents, à comparer à 15 cents un an auparavant.



Parallèlement, Boeing a fait état d'une perte nette (GAAP) de 466 millions de dollars sur le trimestre, atteignant 754 millions de dollars en normes non-GAAP, c'est-à-dire en excluant les éléments exceptionnels.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.