Wall Street : ne lâche rien, lourde correction des T-Bonds US

10/09/2019 | 23:01

Un joli 'coup d'algos' a propulsé le S&P500 de 2.970 vers 2.980 (+0,03%) au cours des 5 dernières minutes.

Il n'a manqué que 0,04% au Nasdaq pour revenir à l'équilibre, le Dow Jones engrange +0,25%.

Les pertes initiales à Wall Streets avaient atteint -0,7 à -0,8%: les opérateurs s'inquiétant de la chute de -0,8% de la production en Chine, pour le deuxième mois consécutif (la plus forte contraction depuis août 2016), ce qui ajouté aux incertitudes sur le calendrier des sanctions douanières américaines (Trump pourrait ou non les repousser avant le 70ème anniversaire de la République Populaire de Chine) jette une ombre sur la croissance mondiale.



Les opérateurs US n'ont pas ruminé très longtemps puisque les indices US avaient effacé l'essentiel de leurs pertes dès la mi-séance.



Le 'fait du jour' restera la brusque rechute des T-Bonds avec un écart de près de +12Pts de base à 1,7400% (assez inexplicable, sauf 'rumeurs').



L'inversion de la courbe de taux se 'normalise' un peu plus puisque le '2 ans' affiche 1,6850 et le '1 ans' 1,820%.

Enfin le '30 ans' a nettement refranchi les 2,00% en 48H, avec +12Pts à 2,22%.



Côté valeurs, envolée de State Street de +9% et surtout de +11,5% de Nektar Therapeutic qui demeure toujours aussi volatile.

Net recul de Starbucks et Mastercard avec -4%.



