Wall Street : nerveux puis vulnérable, mais gagne +1,5% hebdo

05/10/2020 | 08:07

Séance nerveuse et volatile à Wall Street avec plusieurs renversements de situation et un final un peu inquiétant puisque les indices US ont basculé dans le rouge et amplifié leur consolidation à partir de 21H30, notamment le Nasdaq qui doublait ses pertes de -1,1% vers -2,2% à la clôture.



Le Dow Jones et le S&P500 ont un peu mieux résisté avec -0,5% et -0,95% respectivement.

Malgré ce final décevant, la semaine s'avère positive avec +1,9% pour le Dow Jones et +1,5% pour le S&P500 et le Nasdaq.



A la mi-séance, on avait l'impression de vivre un scénario totalement inverse à celui de la veille avec un Dow Jones revenu à l'équilibre tandis que le Nasdaq chutait de -2%, effaçant ses gains de la veille ainsi que ceux du 30 septembre.



Les opérateurs ont été tiraillés entre l'annonce d'un test Covid positif pour Donald Trump et son épouse (qui se retrouvent en quarantaine à la Maison Blanche), et l'accueil favorable à une déclaration de la chef de file du camp démocrate au Congrès, Nancy Pelosi (vers 15H30, juste pour l'ouverture des marchés US) qui estime que la positivité du Président (qui annonçait la fin de la pandémie) 'change la dynamique' des négociations sur l'adoption du 'relief-plan' de 1.500Mds$, en négociation au Congrès depuis cinq semaines.



Wall Street espérait possible un accord sur le plan de soutien au cours des prochaines heures ou d'ici lundi.



L'autre 'market mover' du jour, ce fut la publication des chiffres mensuels de l'emploi jugés décevants : le Département du Travail américain révèle que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en septembre, avec 661.000 nouveaux jobs non agricoles le mois dernier, au lieu des 750.000 attendus.



Les excellents chiffres du mois de juillet ont, en revanche, été révisés en hausse à 1,76 million, contre 1,73 million tel qu'annoncé initialement, au même titre que le chiffre d'août qui a été relevé de 1,37 million à près de 1,5 million de créations de postes.



Conséquence, le taux de chômage a significativement reculé, de 0,5 point en un mois, pour revenir à 7,9% (contre 10,2% en juillet).



Les économistes prévoyaient en moyenne 850.000 créations de postes au mois de septembre pour un taux de chômage de 8,2%.



Déception également avec les nouvelles commandes à l'industrie aux Etats-Unis : elles n'ont augmenté que de +0,7% en août selon les statistiques officielles publiées vendredi par le Département du Commerce après un bond révisé de 6,5% au mois de juillet.

C'est surtout une déception pour les économistes qui prévoyaient en moyenne une hausse de 1,4% en août après une progression de 6,4% annoncée initialement pour le mois de juillet.



L'industrie a été très affectée par la crise du coronavirus, mais la tendance au sein du secteur commence à poindre vers le haut depuis quelques mois grâce à la reprise du commerce mondial.



Le dernier chiffre de la semaine fut une (la seule) bonne surprise : l'Université du Michigan a publié un baromètre du moral du consommateur en forte hausse, à 80,4 en septembre contre 74,1 en août (le consensus tablait plus modestement sur 78,5).



Côté valeurs, le Nasdaq a été plombé par les replis d'Activision -5,3%, Vertex et Netflix -4,65%, Adobe et Nvidia -4,1%, Applied Materials et Incyte -4%, puis des géants comme Apple -3,25%, Microsoft -3%, Intel -2,4%... et Amgen -3,9%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.