Wall Street : nouveau coup de massue sur le commerce

31/05/2019 | 16:47

Après son éphémère rebond de jeudi (+0,2%), Wall Street inscrit un lourd repli vendredi, rattrapée une énième fois par la politique de 'guerre froide' commerciale actuellement menée par les Etats-Unis.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède plus de 1,2% à 24.856,5 points, tandis que le Nasdaq décroche de 1,4% à 7460,3 points.



Les marchés se sont pris un véritable coup de massue sur la tête hier soir avec l'annonce par Donald Trump de la mise en place de droits de douane à 5% sur tous les produits mexicains.



'La Maison Blanche a même suggéré que ces droits de douane pourraient continuer de grimper jusqu'à 25% si le gouvernement mexicain ne parvenait pas à mettre à endiguer le flux d'immigration illégale vers les Etats-Unis', commente Wells Fargo.



Les constructeurs automobiles américains - qui ont délocalisé une grande partie de leur production au sud de la frontière - sont les premières victimes de ces annonces aujourd'hui.



Le titre Ford lâche ainsi près de 3%, tandis que GM lâche plus de 4%.



La remontée en flèche des tensions commerciales profite sans surprise aux valeurs refuge, comme l'emprunt américain à 10 ans, qui voit son rendement se tasser encore un peu plus à 2,16%.



Toutes ces considérations commerciales relèguent, une nouvelle fois, les indicateurs économiques au second plan.



Après une hausse de 1,1% en mars, les dépenses des ménages américains n'ont augmenté que de 0,3% en avril, alors que la hausse de l'indice de prix PCE a accéléré de 0,3 point.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a, lui, été mesuré à 100 points au mois de mai, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 102 points.



Du côté des valeurs, Gap décroche de plus de 16% après avoir connu un trimestre 'extrême difficile' l'ayant obligé à revoir à la baisse ses prévisions annuelles.



Après un début de séance favorable (+2%), Uber repasse dans le rouge malgré des comptes trimestriels en ligne avec les attentes, ayant notamment fait ressortir un relâchement de la pression tarifaire imposée par ses concurrents.



