Wall Street : nouveau coup de tabac boursier avec le pétrole

09/03/2020 | 14:29

Les marchés d'actions américains sont orientés en forte baisse lundi matin, dans le sillage d'un nouveau plongeon des places asiatiques et européennes alors que les cours du pétrole subissent une véritable dégringolade.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais chutent de près de 5%, annonçant une nouvelle ouverture difficile.



Débandade des cours boursiers, communiqué commun des grandes banques centrales, abaissement 'en urgence' des taux de la Fed: la situation sur les marchés mondiaux commencent à ressembler de plus en plus à la crise financière de 2008.



En plus des inquiétudes quant à propagation du virus et des mesures de confinement qui pèsent sur la croissance, les investisseurs doivent maintenant faire face à un plongeon des prix du pétrole.



L'Arabie Saoudite - qui souffre d'une chute de ses exportations vers la Chine (son premier client) pour cause d'épidémie de coronavirus - n'a pas réussi à convaincre la Russie de réduire sa production afin de stabiliser les prix de l'or noir.



Conséquence, le pétrole pique du nez ce matin avec un baril de brut léger américain qui décroche de près de 25% à 31,6 dollars, un plus bas depuis début 2016.



'Des mouvements d'une telle violence peuvent avoir des effets retour majeurs sur l'économie', prévient un analyste.



Poids lourd de la cote avec des géants de la trempe d'ExxonMobil et Chevron, le secteur américain de l'énergie - très sensible aux cours du pétrole - devrait lourdement peser sur la tendance ce lundi.



Dans ce contexte incertain, l'indice VIX mesurant la volatilité du CBOE, également surnommé le 'baromètre de la peur' de Wall Street, culmine à près de 42 points.



Pour autant, les marchés offrent des opportunités d'achat intéressantes pour les investisseurs disposant de nerfs d'acier, estiment certains stratèges.



'Même s'il est à ce stade impossible d'estimer finement les conséquences sur l'économie de cette crise sanitaire, il nous semble que les marchés actions offrent à ces niveaux de bons points d'entrée pour les investisseurs peu sensibles à la volatilité à court terme', estiment ainsi les équipes de la société de gestion technologique Chahine Capital.



A noter que les Etats-Unis sont passés dimanche à l'heure d'été, ce qui signifie que Wall Street ouvre désormais à 14h30.



