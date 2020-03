Wall Street : nouveau décrochage sous le poids de l'épidémie

06/03/2020 | 07:35

La Bourse de New York a de nouveau été emportée jeudi par un accès d'inquiétude concernant le coronavirus : à la clôture, le Dow Jones a décroché de 3,6% à 26.121 points, tandis que le Nasdaq a rétrocédé 3,1% à près de 8.739 points.



'Le sentiment de marché est affecté par les craintes de voir l'économie mondiale dérailler du fait de la multiplication de mesures de quarantaine prises à travers le monde et des restrictions faites aux voyageurs', notait Wells Fargo, qui pointait aussi l'état d'urgence en Californie.



Ces inquiétudes ont fait passer au second plan les quelques indicateurs économiques parus dans la matinée, dont une baisse de 0,5% des commandes à l'industrie en janvier, bien plus marquée que prévu puisque les analystes anticipaient un repli d'à peine 0,1%.



Autre déconvenue, le Département américain du Travail a dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 3.000 par rapport à la semaine précédente, alors que les analystes tablaient sur 215.000 inscriptions.



Sur le front des valeurs, ExxonMobil a plongé de 4,4% alors que le géant énergétique a annoncé 33 milliards de dollars pour ses dépenses d'investissement cette année, soit plus que l'enveloppe de 30 milliards qui avait été établie pour 2019.



Kroger s'est par contre envolé de plus de 8% après la publication, au titre de son dernier trimestre 2019, d'un BPA ajusté de 57 cents, dépassant de deux cents le consensus, pour des revenus en croissance de 2,3% en données identiques et hors carburant.



