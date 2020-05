Wall Street : nouveau rebond après plusieurs statistiques

05/05/2020 | 17:08

Wall Street débute la séance en hausse mardi matin, soutenue par la perspective d'un redémarrage progressif de l'économie et dans l'attente de nouveaux indicateurs d'activité. Les indices américains avancent entre 1,2% et 1,5%.



Les investisseurs semblent afficher depuis quelques séances une confiance grandissante quant à la possibilité d'une levée prochaine des mesures de confinement et d'une réouverture des commerces, tout du moins dans certains Etats américains.



'Tout est fait pour que les économies puissent repartir lorsque le virus aura disparu ou qu'on saura le traiter', fait valoir Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



Cette perspective encourageante semble pour l'instant éclipser les chiffres désastreux du chômage, qui devraient se confirmer au cours des prochaines séances.



'Nous avons devant nous plusieurs années où les taux resteront proches de zéro et où les critères de solvabilité des Etats seront regardés avec plus de complaisance', tempère Emmanuel Auboyneau.



'La baisse du prix des matières premières est un autre facteur favorable pour une reprise de la consommation', ajoute le gérant.



La tendance à New York est également soutenue par la remontée des cours pétroliers, dopés par le scénario d'une reprise prochaine de l'activité: le baril de brut léger américain progresse actuellement de 13% à près de 24 dollars.



Publié en début de matinée, le déficit commercial américain s'est, lui, creusé à 44,4 milliards de dollars en mars, selon le Département américain du Commerce, contre -39,8 milliards le mois précédent.



La contraction de l'activité dans le secteur privé américain s'accélère encore plus fortement que prévu en avril au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit qui ressort à 27, à comparer à 27,4 en estimation flash et à 40,9 au titre du mois de mars.



Il s'établit ainsi à son plus bas niveau depuis le début de la série mi-2009. Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur : plus l'indice est bas en dessous de ce niveau, plus le rythme de la décroissance est soutenu.



Reflétant un repli du secteur non-manufacturier des États-Unis, l'indice ISM s'est établi à 41,8 pour le mois écoulé, contre 52,5 en mars. C'est la première fois depuis fin 2009 qu'il passe sous les 50. Le consensus l'attendait en repli un peu plus marqué vers 36,8.



Du coté des valeurs, DuPont affiche un BPA ajusté en baisse de 9% à 84 cents au titre du premier trimestre 2020, dépassant néanmoins de neuf cents le consensus de marché, et un EBITDA opérationnel en recul de 8% à 1,3 milliard de dollars.



Regeneron publie au titre du premier trimestre 2020 un BPA ajusté en croissance de moitié (+48%) à 6,60 dollars, dépassant de presque 60 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en hausse d'un tiers à 1,83 milliard de dollars.



Intel a acheté Moovit, une société basée en Israël, pour environ 900 millions de dollars, a annoncé le fabricant de puces américain, dans le but de développer son activité de conduite autonome Mobileye. Moovit a été fondée en 2012 et compte environ 200 employés à Tel Aviv.



Le groupe Pfizer annonce que des premiers participants américains ont reçu des injections, dans le cadre de l'essai clinique de son vaccin candidat contre le Covid-19.



L'essai de phase 1/2 aux États-Unis inscrira jusqu'à 360 personnes dans deux groupes d'âge (18-55 ans et 65-85 ans), dans des sites tels que la NYU Grossman School of Medicine et la University of Maryland School of Medicine.



