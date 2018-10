Wall Street : nouveau record du DowJones mais repli du Nasdaq

02/10/2018 | 23:28

Wall Street ne lâche rien et les optimistes retiendront de cette séance -plutôt mitigée- que le Dow Jones a inscrit un nouveau record absolu intraday à 26.825Pts et 26.775 en clôture (+0,45%).



Le S&P500, longtemps en territoire positif, s'effrite au final de -0,04% et le Nasdaq lâche -0,47% à 7.999 (un score très symbolique, les 8.000 ne sont pas préservés) et fléchit pour la seconde séance consécutive et le Russel-2000 chute de -1%.

En début de séance, il apparaissait que Wall Street continuait de surfer sur la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Canada (un ALENA '2.0') et profitait de flux de capitaux désertant l'Europe, sur fond de crise italienne.



Car la tension de +65Pts des taux longs en Italie au-delà de 3,475% (en moins d'une semaine) et plus de 300Pts d'écart avec les Bunds (pour la première fois depuis juin 2013), cela s'apparente bien à une 'crise'.



Le Nasdaq a reculé mais les 'biotechs/pharma' ont surperformé, comme Regeneron et Incyte +1,6%, Mylan +1,8%, Celgene +2,2%.

Mais le vrai leader du jour fut Intel +3,6%.



Cela ne fut pas suffisant pour compenser la chute de son concurrent AMD -7,6%. Autre replis: Netease -5,3%, Best Buy -4,8%, Oracle et Akamai -3%, Red Hat -2,6%, JD.Com -2,3%, Check Point -1,8%



