Wall Street : nouveaux records annuels, y compris pour le WTI

08/04/2019 | 23:40

Séance peu active et peu volatile: même si le Dow Jones finit dans le rouge, il s'agit bien d'une 8ème séance de hausse consécutive pour Wall Street avec le S&P500 qui grappille 0,1%, le Nasdaq qui avance de +0,2% pour un nouveau record annuel à 7.954 (la hausse annuelle flirte avec les +20%, à 0,1% près).



Le repli du Dow Jones est en réalité celui du seul titre Boeing qui recule de -4,4% et dont la valeur algébrique (très élevée avec 375$ et très récemment plus de 400$) fausse clairement la performance du 'Dow'.



Côté chiffres 'macro', le recul de -0,5% des commandes à l'industrie au mois de février aux Etats Unis est un peu moins prononcé que prévu (-0,6%).



Les indices US semblent s'en remettre à leur inertie haussière des 15 semaines précédentes dans l'attente des premiers résultats d'entreprises qui seront publiés en fin de semaine aux Etats-Unis.

Les opérateurs prendront notamment connaissance des trimestriels des banques JPMorgan Chase et Wells Fargo.



Le 'fait marquant' de cette séance, c'est la hausse du WTI qui se poursuit à New York: le baril de brut léger bondit de +1,8% pour un nouveau record annuel de 64,25$.

Schlumberger en a profité pour gagner +2,6%, Cabot Oil +2,5%, Concho +2%, Halliburton -1%...



Le titre le plus actif fut Boeing sur des craintes de nouvelles annulations de commandes de B-737-MAX après celle de 50 appareils par Garuda fin mars.

Boeing a confirmé la réduction de 20% de la cadence de production des 737 'MAX'.



Le Nasdaq a été soutenu par Microchip +1,2%, Apple +1,6%, Baidu +1,8%, Symantec +5,4%.



La hausse a été freinée par les replis de Biomarin et AMD -1,6%, Align Techno et Alexion -1,1%, Micron -1%.







