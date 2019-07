Wall Street : nouveaux records avant la saison des résultats

12/07/2019 | 16:44

La Bourse de New York a débuté dans le vert vendredi et en profite pour inscrire de nouveaux records, toujours portée par la Fed dans l'attente des premières publications de résultats la semaine prochaine.



Une heure environ après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,5% à 27.229,1 points après avoir touché un nouveau sommet à 27.248,7 points.



Le S&P 500, plus large, progresse de 0,2% à 3004,6 points et établit lui aussi un nouveau plus haut historique. Le Nasdaq prend pour sa part 0,2% à 8214,7 points.



'On surfe toujours sur la dynamique favorable impulsée par Powell ces derniers jours', commente un intervenant.



'Le président de la Fed a rassuré tout le monde en évoquant la nécessité de nouvelles baisses de taux dans un futur proche', ajoute-t-il.



Les initiatives demeurent néanmoins limitées avant le début de la saison des résultats, dont Citigroup donnera lundi le coup d'envoi.



L'exercice s'annonce périlleux alors que Wall Street affiche actuellement des niveaux de valorisation particulièrement élevés.



Seule statistique attendue aujourd'hui, les prix à la production ont de nouveau augmenté de 0,1% en juin aux Etats-Unis, comme au mois de mai, un niveau d'inflation maîtrisé qui n'est pas susceptible de faire dérailler les espoirs de voir la Fed accroître son soutien aux marchés.



Côté valeurs, Colgate-Palmolive recule de 0,2% après l'annonce de l'acquisition de Filorga, une marque française de soins de la peau pour un montant de 1,5 milliard d'euros (environ 1,7 milliard de dollars).



Ford s'adjuge 1,8% après avoir renforcé son partenariat avec l'allemand Volkswagen en matière de véhicules autonomes et électriques.



