Wall Street : nouvel accès de faiblesse en vue

Wall Street devrait repartir à la baisse vendredi matin, les inquiétudes sur les valorisations boursières commençant à prendre le pas sur l'idée que l'économie américaine reste solide.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains perdent entre 0,5% et 1%, annonçant un début de séance en net recul.



Les marchés d'actions américains avaient certes réussi à échapper à une cinquième séance consécutive de repli hier, mais la tendance était restée incertaine et vulnérable jusqu'au coup de cloche final.



Plus inquiétant, le Dow Jones a désormais totalement effacé les gains qui avaient suivi les élections de mi-mandat, début novembre, pour ne plus afficher qu'un maigre gain de l'ordre de 2% depuis le début de l'année.



Les stratèges d'Amundi estiment que les marchés d'actions se trouvent aujourd'hui à un 'croisement', à l'issue duquel les opérateurs devront effectuer de bons choix.



'Le paysage va changer en 2019 pour ce qui concerne l'économie et les marchés financiers et la dernière phase du cycle que nous connaissons actuellement va poser de nombreux problèmes', préviennent-ils.



Pour le gestionnaire d'actifs, le resserrement des politiques monétaires mondiales va notamment rimer avec volatilité et vulnérabilité.



'Les investisseurs vont devoir reformuler leurs attentes en matière de performances, avec des rendements corrigés des risques qui devraient être moindres', avertit Amundi.



Le compartiment technologique, qui avait tant bénéficié des faveurs des investisseurs au cours des dernières années, pourrait tout particulièrement en faire les frais.



Symbole du retournement en cours, la fabricant de puces graphiques Nvidia - dont la valeur avait été multipliée par presque 10 au cours des trois dernières années - est attendu en baisse de 18% ce matin suite à des résultats trimestriels jugés décevants.



Aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda ce vendredi, mais la perspective de la journée des 'trois sorcières', marquée par l'échéance de contrats à terme, options et futurs, pourrait ajouter une bonne dose de volatilité d'ici à la fin de la séance.



