Wall Street : nouvel épisode de volatilité

07/08/2019 | 17:57

La Bourse de New York est emportée par un nouvel accès de volatilité mercredi, les dernières déclarations de Donald Trump ne faisant rien pour apaiser les inquiétudes entourant les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,3% à 25.693,8 points, tandis que le Nasdaq Composite cède plus de 0,5% à 7790,8 points.



Le Dow Jones a plongé de 2% peu après l'ouverture suite à la publication d'une nouvelle rafale de tweets rageurs de Donald Trump destinés aux membres de la Fed, qualifiés d''incompétents' qui 'ne font rien de ce qu'il faudrait' et qui 'nous mettent dans la difficulté'.



Les tweets du président américain ont complètement anéanti les espoirs d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin qui avaient pu émerger hier.



L'entame en forme de 'sell-off' à Wall Street a provoqué un nouvel effondrement des rendements obligataires, qui continuent de chuter vers de nouveaux planchers historiques avec des Bunds allemands sous -0,6%, signe que l'aversion au risque demeure forte.



Pour les équipes d'Edmond de Rothschild, 'il n'est pas encore temps de se repositionner' après la récente baisse des marchés.



Pour le gestionnaire d'actifs, la montée des tensions troublent la visibilité et la baisse des marchés n'est pas suffisante pour considérer que les incertitudes sont bien intégrées.



Côté valeurs, Disney chute de 5,2% après que le groupe de médias a annoncé de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, grevés notamment par l'acquisition des actifs de Fox.



Les prix pétroliers restent par ailleurs orientés à la baisse (-5,2% à 50,8 dollars pour le WTI) suite à la publication de stocks américains de pétrole ressortis en forte hausse.



