Wall Street : nouvelle accès de faiblesse en préouverture

11/09/2018 | 15:25

Wall Street devrait une nouvelle fois ouvrir en baisse mardi matin, son quatrième repli en six séances, les inquiétudes concernant l'évolution du commerce mondiale prenant le pas sur quelques éléments plus positifs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices US cèdent tous autour de 0,4%, annonçant une ouverture en territoire négatif.



Un regain de craintes entourant le commerce mondial est à l'origine de l'accès de faiblesse des marchés d'actions américains depuis la fin du mois d'août.



D'après plusieurs médias, Donald Trump envisagerait d'étendre sa politique de surtaxation des marchandises chinoises à la quasi-totalité des produits entrant aux Etats-Unis.



Les investisseurs se disent qu'une telle décision risquerait de provoquer un choc inflationniste majeur aux Etats-Unis, voire une désintégration de la croissance mondiale en quelques mois.



'Les semaines qui viennent vont s'avérer cruciales', prévient un opérateur.



'C'est dommage car les Républicains de la Chambre des Représentants réfléchirait actuellement à un projet de loi visant de nouvelles réductions d'impôts', déplore un autre analyste.



'De plus, les Etats-Unis et le Canada semblent sur le point de parvenir à un nouvel accord de libre-échange', ajoute l'intervenant.



Seule statistique du jour, les stocks des grossistes paraîtront dans le courant de la matinée. Le consensus attend une progression de 0,5% en juillet.



Hier, New York avait clôturé une fois de plus en ordre dispersé, avec de timides gains sur le S&P 500 (+0,2%) et le Nasdaq (+0,2%), mais un léger recul pour le Dow Jones.



