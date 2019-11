Wall Street : nouvelle cascade de records

15/11/2019 | 17:17

Plus inspirée qu'au cours des derniers jours, la Bourse de New York reprend quelques couleurs vendredi et en profite pour aligner une nouvelle série de records, notamment à la faveur d'une hausse plus marquée que prévu des ventes au détail en octobre aux Etats-Unis.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,4% à 27.901,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,5% à 8523,5 points.



Au mois d'octobre, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de 0,3% à en croire le Département du Commerce, après un repli de 0,3% le mois précédent, là où le consensus n'attendait qu'une hausse de 0,2%.



Ces chiffres témoignent d'une consommation toujours solide Outre-Atlantique, de bon augure sachant que les achats des ménages représentent près des deux-tiers de l'activité économique du pays.



'La remontée des marchés aujourd'hui doit surtout être attribuée aux commentaires optimistes de Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche', précise toutefois un trader.



'Il affirme en effet que les négociations commerciales avec la Chine sont désormais en 'phase finale', ce qui laisse penser qu'un accord est tout proche', ajoute-t-il.



'Ces déclarations sont corroborées par celles de Wilbur Ross, le Secrétaire américain au Commerce, pour qui les Etats-Unis et la Chine sont très proches d'un accord', conclut le professionnel.



Autre indicateur dévoilé dans la matinée, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a reculé vers 2,9 ce mois-ci contre 5 anticipé, après un score de 4 au mois d'octobre.



La production industrielle américaine se contracte pour sa part de 0,8% au lieu des -0,5% au mois d'octobre, en parallèle du repli de l'indice Empire State.



Sur le plan des valeurs, Nvidia lâche 2,7% après avoir dépassé les attentes du marché sur le trimestre écoulé, mais livré des prévisions jugées quelque peu décevantes.



Le distributeur JCPenney s'adjuge lui plus de 5% après avoir revu à la hausse son objectif de résultat opérationnel sur l'exercice suite à une réduction de ses pertes sur le trimestre écoulé.



