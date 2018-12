Wall Street : nouvelle séance de turbulences en vue

21/12/2018 | 15:29

Wall Street se prépare à une nouvelle séance de turbulences vendredi, les investisseurs rechignant toujours à prendre des positions d'achat, cette fois en raison de la menace d'une paralysie partielle de l'Etat fédéral ('shutdown').



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices abandonnent autour de 0,1%, annonçant une ouverture pour le moins prudente.



Dans un tweet publié tôt ce matin, Donald Trump a averti qu'il n'hésiterait pas à fermer partiellement les administrations fédérales si le financement de son projet de mur avec le Mexique n'était pas validé.



'Shutdown aujourd'hui si les Démocrates ne votent pas en faveur d'une sécurisation de la frontière!', prévient le président américain.



Les investisseurs se disent qu'une paralysie de l'Etat viendrait encore fragiliser une économie américaine qui donne quelques signes de faiblesse.



Les dernières statistiques d'activité en attestent.



Publiée ce matin, la croissance américaine est ressortie à 3,4% en rythme annuel au troisième trimestre, selon la troisième estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une confirmation de l'estimation précédente à 3,5%.



Pour ne rien arranger, le Département du Commerce a fait état d'une hausse de 0,8% des commandes de biens durables aux États-Unis le mois dernier, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un rebond de 1,8%.



Pas de croissance, pas d'appétit pour le risque: la configuration actuelle sur les marchés d'actions américains laisse redouter un retour des grands indices vers les niveaux de l'été 2017, à en croire les analystes techniques.



Seule éclaircie au sein d'un horizon bien encombré, Nike est attendu en hausse de plus de 8% à l'ouverture après avoir dépassé les projections du marché sur son deuxième trimestre fiscal.



A noter que la volatilité pourrait encore s'accroître aujourd'hui en raison de l'arrivée à expiration de toute une série de contrats d'options et de futures sur indices et actions, conjonction connue sous le terme de séance des 'quatre sorcières'.



