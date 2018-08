Wall Street : nouvelle semaine entamée dans le vert

28/08/2018 | 07:36

La Bourse de New York a profité d'une accalmie sur le front du commerce international pour entamer une nouvelle semaine dans le vert : le Dow Jones s'est adjugé 1% à 26.050 points, le S&P 500 a pris 0,8% à 2897 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,9% à 8018 points, passant pour la première fois au-dessus des 8000 points.



'Les Etats-Unis et le Mexique semblent bien partis pour trouver une nouvel accord bilatéral dans le cadre de l'Association de libre-échange nord-américaine (ALENA)', notait un opérateur dans le courant de la séance.



Pour Credit Suisse, le S&P est désormais en route pour atteindre les 3000 points d'ici à la fin de l'année. 'Les investisseurs partent du principe que des indices à des niveaux records signifient des valorisations tendues, mais ce n'est pas toujours le cas', rappelait-il.



'Au début de l'année, le consensus de BPA pour le S&P 500 était de 147 dollars, soit un multiple de valorisation de 18,2 fois. Alors que le BPA moyen s'est amélioré de 18% pour atteindre 173 dollars - grâce à la solidité de l'économie et à la réforme fiscale - le marché se traite aujourd'hui 1,6 point moins cher, avec une valorisation de 16,6 fois', insistait la banque helvète.



Sur le front des valeurs, Tesla a reculé de 1,1% après qu'Elon Musk a finalement décidé de ne pas retirer la société de la cote, tandis que Netflix a progressé de 1,6% sur des informations évoquant la possibilité d'un prochain système de distribution directe de la plateforme auprès des consommateurs, sans passer par les boutiques en ligne.



