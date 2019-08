Wall Street : optimisme affiché sur la conjoncture

21/08/2019 | 17:17

La Bourse de New York évolue en nette progression mercredi, valeurs cycliques et technologiques en tête, la hausse des ventes de logements anciens alimentant l'optimisme du marché avant les 'minutes' de la Fed.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 0,9% à 26.201,4 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,8% à 8016,2 points.



La National Association of Realtors a fait état ce matin de 5,4 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, un chiffre en hausse de 2,5% par rapport à juin.



Ce chiffre atteste de la bonne tenue du marché immobilier, une composante importante de l'effet-richesse des ménages américains.



'On bénéficie également des commentaires du président Trump, qui envisagerait un certain nombre de mesures afin de soutenir l'activité économique', explique un opérateur.



Les valeurs cycliques comme Boeing (+2,1%) ou Caterpillar (+1,5%) sont tout particulièrement recherchées, les intervenants émettant l'espoir que la conjoncture s'améliore.



Cisco (+1,6%), Apple (+1,3%) et Microsoft (+1,2%) figurent également parmi les plus fortes hausses du Dow Jones.



Le secteur de la distribution a également le vent en poupe, Lowe's (+12,5%) ayant dévoilé ce matin des résultats trimestriels meilleurs que prévu, tout comme Target qui s'adjuge près de 17%.



Le pétrole progresse très légèrement après l'annonce d'une baisse plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Il se traite actuellement à près de 56,3 dollars le baril.



L'attention des investisseurs se portera, en seconde partie de séance, sur les 'minutes' de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale, à l'issue de laquelle la banque centrale avait annoncé sa première baisse de taux depuis la crise financière de 2008.



Les investisseurs analyseront de près le document en quête d'indices sur le calendrier de nouvelles réductions de taux d'intérêt.



