Wall Street : optimisme concernant la saison des résultats

12/10/2020 | 15:28

La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression lundi, à la veille du coup d'envoi de la saison des résultats de troisième trimestre, qui sera donné comme d'habitude par les grandes banques américaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 affichent des gains allant de 0,8% à 1,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Wall Street a retrouvé une trajectoire favorable depuis quelques semaines, une dynamique qui lui a permis de revenir non loin de ses pics historiques établis au début du mois de septembre.



Les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance des résultats trimestriels des entreprises afin de savoir s'ils peuvent pousser plus en avant le récent redressement des grands indices new-yorkais.



Le premier vrai test interviendra demain, avec les publications de JPMorgan Chase et Citigroup, qui seront suivies mercredi par les annonces de trois autres grandes banques, Bank of America, Goldman Sachs et Wells Fargo.



Les bénéfices des sociétés du S&P 500 sont attendus en moyenne en baisse de 21% sur le trimestre écoulé, à en croire les dernières données FactSet, en comparaison de la chute de plus de 25% qui était encore anticipée en juin dernier au titre du troisième trimestre.



'Les publications trimestrielles devraient notamment montrer que les géants de la tech, des télécoms, de la consommation courante et de la santé ont bien su gérer la crise liée à l'épidémie', pronostique un trader.



L'autre actualité chaude du moment, la perspective d'un accord concernant la mise en place d'un nouveau plan de soutien économique au Congrès, devrait également faire grimper Wall Street.



Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ont en effet prévu de se rencontrer cette semaine afin de s'entendre sur un 'package' qui pourrait atteindre 1.800 milliards de dollars.



Ce montant constituerait un parfait compromis entre les 1.000 milliards de dollars envisagés du côté Républicain et les 2.600 milliards de dollars espérés côté Démocrate.



A noter que les volumes devraient rester réduits en l'absence du compartiment obligataire pour cause de 'Columbus Day', journée fériés aux Etats-Unis, ce qui explique l'absence de statistiques économiques au programme aujourd'hui.



