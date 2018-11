Wall Street : optimisme prudent en attendant Jerome Powell

28/11/2018 | 16:52

Wall Street poursuit son redressement mercredi, les investisseurs voulant croire en une détente dans le bras de fer commercial qui oppose depuis de longs mois les Etats-Unis et la Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,5% à 24.870,5 points tandis que le Nasdaq Composite prend 0,2% à 7099,5 points.



Donald Trump a indiqué hier soir qu'il comptait avoir un déjeuner de travail avec Xi-Jinping lors de la réunion du G20 et qu'il espérait qu'un accord commercial soit prochainement signé.



Ces déclarations alimentent des espoirs d'une détente dans les relations américano-chinoises à quelques jours du début du G20 à Buenos Aires.



Les multinationales très exposées à l'étranger, telles Boeing (+1,7%) ou Visa (+1,5%), en profitent pour rebondir. Apple reprend pour sa part 0,5%.



'Il y a une certaine d'optimisme prudent sur le commerce international alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit tenir un discours très attendu à la mi-journée', souligne un trader.



Les investisseurs n'ont en revanche pas réagi ou presque aux statistiques publiées dans le courant de la matinée.



A en croire la deuxième estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) américain a progressé de 3,5% en rythme annuel au troisième trimestre, là où les économistes anticipaient en moyenne 3,6%.



Parallèlement, les ventes de logements neufs ont baissé de 8,9% en octobre pour ressortir à 544.000 en nombre annualisé, d'après le Département du Commerce, contre 583.000 attendues en consensus.



Du côté des valeurs, le concepteur de logiciels d'entreprise en mode 'cloud' Salesforce.com grimpe de 8,5% après avoir battu les prévisions des analystes sur son dernier trimestre, à la fois au niveau du chiffre d'affaires et des bénéfices.



Tiffany chute en revanche de plus de 10% après avoir fait état de résultats trimestriels jugés décevants.



