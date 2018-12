Wall Street : optimisme relatif en attendant la Fed

19/12/2018 | 15:12

Wall Street est attendue dans le vert mercredi, l'attention des investisseurs se portant vers la Fed, qui devrait annoncer dans la journée une nouvelle hausse de taux.



A quelques minutes des premiers échanges, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,5% à 0,6%, annonçant une ouverture favorable.



La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux de 25 points de base en début d'après-midi, tout en conservant un ton accommodant face au récent durcissement des conditions financières.



'Avec des actions américaines qui ont perdu 13% depuis leurs plus hauts du mois de septembre, beaucoup attendent un coup de main de la part de Jerome Powell', explique UBS Global Wealth Management.



Les actifs à risque avaient déjà réussi à reprendre quelques couleurs mardi, même si les grands indices américains avaient vu leurs gains fondre de quasiment un tiers du fait de l'effondrement du baril de pétrole.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront avec attention la parution des ventes de logements anciens aux Etats-Unis puis des stocks américains de pétrole, une publication qui intervient après le spectaculaire plongeon du baril hier.



En attendant l'annonce de la Fed en cours de séance, les résultats trimestriels continuent d'animer la cote.



FedEx - souvent considéré comme un bon baromètre de l'économie - est attendu en baisse de 7,5% après avoir lancé un avertissement sur résultats au titre de 2019.



General Mills a dévoilé au titre du deuxième trimestre de son exercice 2018-2019, un BPA ajusté de 85 cents, en hausse de 2% à taux de changes constants et dépassant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes. Ses titres gagnaient 4,7% en pré-ouverture.



