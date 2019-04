Wall Street, optimiste sur les négociations Chine-USA, ouvre en hausse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York était stimulée mercredi à l'ouverture par l'espoir d'un accord entre Pékin et Washington, mais perdait un peu d'élan après la diffusion d'un indicateur décevant sur l'activité des services aux Etats-Unis.

Vers 14H10 GMT, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 0,04%, à 26.188,64 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,59%, à 7.894,79 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,26%, à 2.874,82 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé mardi à l'issue d'une séance sans entrain, les investisseurs reprenant leur souffle après une vive progression: le Dow Jones avait cédé 0,30% tandis que le Nasdaq avait gagné 0,25%.

Mercredi, en début de séance, "une pléthore d'éléments positifs soutient l'état d'esprit du marché", ont estimé les analystes de Charles Schwab. "Des informations de presse faisant état de progrès dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui reprennent ce jour (à Washington), s'ajoutent à des données économiques relativement positives en Chine et dans la zone euro, ce qui est de nature à apaiser un peu les inquiétudes sur le ralentissement de la croissance mondiale", ont-ils notamment noté.

Concernant les négociations, "même si les courtiers attendent des preuves plus concrètes de la possibilité réelle d'un accord entre les deux puissances économiques au cours des prochains mois, on a aussi l'impression que les investisseurs sont à l'affût de tout commentaire positif pouvant prolonger l'actuel mouvement de hausse", a estimé Jasper Lawler de London Capital LCG.

Mais des indicateurs décevants aux Etats-Unis ont limité l'enthousiasme des investisseurs.

Les créations d'emplois dans le secteur privé ont d'une part nettement ralenti en mars, seulement 129.000 nouvelles embauches ayant été enregistrées selon les données de l'enquête d'ADP publiée mercredi. Une donnée un peu décevante deux jours avant le rapport mensuel officiel sur l'emploi américain.

Surtout, la croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis a nettement marqué le pas en mars pour s'établir à 56,1% au plus bas depuis l'été 2017, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association professionnelle ISM.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine repartait à la hausse et évoluait à 2,513% contre 2,474% à la précédente clôture.

Sur le front des valeurs, le distributeur de jeux vidéos GameStop reculait de 8,02% après avoir fait part d'un creusement de ses pertes au dernier trimestre et de prévisions décevantes pour l'année en cours.

Intel montait de 1,97% après la nomination au poste de directeur financier de George Davis, qui occupait déjà cette fonction dans l'entreprise Qualcomm. Le poste était vacant depuis la nomination de Bob Swan à la tête de l'entreprise.

Le spécialiste de la livraison de produits alimentaires à domicile Blue Apron, en grandes difficultés, s'envolait de 10,55% après l'annonce du remplacement du directeur général et co-fondateur de la société Brad Dickerson par Linda Koslowski. Cette dernière était en charge de la direction des opérations pour le site de vente de produits artisanaux Etsy.

Ilia Papas, également co-fondateur et directeur technologique de Blue Apron, va également quitter la compagnie.

