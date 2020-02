Wall Street : ouverture dans le rouge en vue

28/02/2020 | 14:56

Les futures à Wall Street augurent d'une ouverture en berne ce vendredi (-0,7% sur le Dow Jones, -0,8% sur le Nasdaq), la peur des effets du coronavirus sur l'économie mondiale nourrissant toujours l'aversion au risque.



'Les pertes humaines ont été importantes, avec plus de 2.800 décès confirmés au 27 février, la majorité dans la province de Hubei en Chine. Ce chiffre est bien supérieur à celui du SRAS qui a tué près de 800 personnes en 2002-2003', souligne Schroders.



Ce dernier ajoute que 'l'apparition récente et l'accélération de cas en Corée du Sud, en Iran et en Italie, a fait craindre que le virus puisse avoir un impact bien plus important que ce que les marchés avaient initialement prévu'.



Sur le front des statistiques, les dépenses des ménages américains n'ont augmenté que de 0,2% en rythme séquentiel en janvier, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une croissance de 0,3%.



En revanche, les revenus des ménages ont progressé de 0,6%, alors que le consensus n'en attendait qu'une progression de 0,3%. En décembre 2019, les dépenses et revenus avaient augmenté de 0,4% et de 0,1% respectivement.



Sur le plan des valeurs, l'éditeur de logiciels d'entreprise Autodesk a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté doublé à 92 cents au titre de son quatrième trimestre comptable, pour un chiffre d'affaires en croissance de 22% à 899 millions de dollars.



Le groupe de distribution Big Lots a publié au titre de son quatrième trimestre un BPA ajusté en baisse de 11% à 2,39 dollars par action, un niveau légèrement inférieur à sa fourchette cible de 2,40-2,55 dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.