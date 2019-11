Wall Street : ouverture en baisse sensible en vue

11/11/2019 | 15:00

Les futures sur les principaux indices américains augurent d'une ouverture en baisse sensible (-0,5% sur le Dow Jones ou le Nasdaq) alors que le conflit commercial sino-américain hante toujours les esprits.



'L'optimisme sur le commerce a été tempéré par un article indiquant que des officiels de la Maison Blanche n'acceptaient pas de lever des droits de douanes sur les produits chinois', indiquait Wells Fargo Advisors en fin de semaine dernière



Le dossier du Brexit figure aussi au rang des préoccupations des marchés, alors que le PIB du Royaume Uni n'a augmenté que de 0,3% au troisième trimestre 2019, et non de 0,4% comme le consensus l'espérait.



'Si l'économie a échappé à la récession, il est assez clair qu'elle est bien terne', réagit Capital Economics, qui n'y voit 'clairement pas la bonne nouvelle que le gouvernement pouvait espérer, à moins de cinq semaines des élections'.



Au calendrier de la semaine, figurent notamment l'inflation, les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois d'octobre, ainsi que des trimestriels comme ceux de Cisco et Walmart.



Pour l'heure, Bombardier Aviation est entré en négociations exclusives avec Latécoère après avoir reçu de ce dernier une offre indicative non-engageante portant sur certains actifs et contrats de son activité de câblage EWIS.



Jefferies reste à 'achat' sur Tesla et remonte son objectif de cours de 300 à 400 dollars, dans le sillage de son estimation de profit opérationnel pour le constructeur de voitures électriques en 2020, rehaussée de 24%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.