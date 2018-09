Wall Street : ouverture en léger retrait en vue

19/09/2018 | 14:56

Les futures sur les principaux indices actions américains présagent une ouverture en léger retrait ce mercredi, sur fond d'interrogations persistantes sur les tensions commerciales et de chiffres de construction résidentielle mitigés.



'Après la décision du Président Trump de taxer à hauteur de 10% pour 200 milliards de dollars d'importations chinoises, Pékin s'apprête à répliquer en taxant pour 60 milliards de dollars de produits américaines', rappelait mardi soir Wells Fargo Advisors.



Par ailleurs, les chiffres de la construction résidentielle se montrent mitigés en août : si les mises en chantier ont augmenté de 9,2% pour dépasser les attentes, les permis de construire ont baissé de 5,7% pour ressortir bien en dessous du consensus.



'La demande semble rester forte mais la croissance dans ce secteur semble bridée par des contraintes d'offre : manque de foncier ainsi que de main d'oeuvre et, surtout, une hausse sensible des coûts de construction', pointait Aurel BGC avant cette publication.



Sur le plan des valeurs, le géant informatique Microsoft a fait part mardi soir d'une augmentation de près de 10% de son dividende trimestriel par son conseil d'administration, pour le porter à 46 cents par action.



General Electric annonce que sa division GE Transportation fournira cinq locomotives diesel-électriques à Korfez Ulastirma, la filiale de Tüpraş, la plus grande raffinerie de Turquie, qui exerce son activité dans le transport ferroviaire.



