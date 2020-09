Wall Street : ouverture favorable en perspective

15/09/2020 | 14:57

Les futures sur le S&P500 (+0,8%) et le Nasdaq (+1,2%) présagent une poursuite de la dynamique de la veille (qui a vu le Dow Jones prendre près de 1,2%) grâce à des nouvelles favorables en provenance de Chine et à un indice Empire State de bonne facture.



'Les données d'activité chinoises en août se montrent un peu meilleures que prévu. Le processus de reprise s'est élargi en Chine, ce qui est un signal encourageant suggérant que les perspectives de croissance s'améliorent', souligne Commerzbank.



'Nous avons également récemment relevé les prévisions de croissance du PIB chinois à 1,7% pour 2020, contre 1,0% auparavant', ajoute la banque allemande, prévenant cependant que, 'dans une perspective à moyen terme, des défis demeurent'.



Concernant les Etats-Unis, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en nette hausse ce mois-ci pour s'établir à +17, après +3,7 en août, et alors que le consensus n'anticipait qu'un indice en légère hausse vers +6.



Selon le Département du Travail, les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,9% en août par rapport au mois précédent, là où les économistes attendaient en moyenne un gain de 0,5%, mais ne se sont accrus que de 0,7% hors produits pétroliers.



Peu de temps avant la cloche, les opérateurs prendront connaissance de la production industrielle américaine pour le mois d'août, attendue en hausse de 1% en consensus avec un taux d'utilisation des capacités amélioré à 71,7%.



Dans l'actualité des valeurs, le conglomérat 3M fait état d'une augmentation de 2% de ses ventes au mois d'août en comparaison annuelle, à 2,7 milliards de dollars, et estime qu'elles se situeront entre 8,2 et 8,3 milliards pour son troisième trimestre.



Microsoft annonce un accord de collaboration stratégique avec la compagnie énergétique BP pour 'renforcer la transformation numérique des systèmes énergétiques et progresser vers les objectifs de zéro carbone net des deux groupes'.



Lennar Corp a publié lundi soir un bénéfice net trimestriel en croissance de 30% à 666,4 millions de dollars, soit 2,12 dollars par action, un BPA supérieur de plus d'une cinquantaine de cents à l'estimation moyenne des analystes.



