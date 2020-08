Wall Street : ouverture partagée en vue

11/08/2020 | 15:02

Dans le prolongement de la séance contrastée de la veille (+1,3% pour le Dow Jones, mais -0,4% pour le Nasdaq), les futures sur le S&P500 (+0,6%) et le Nasdaq (-0,2%) augurent d'une ouverture partagée ce mardi.



Selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté de 0,6% en juillet aux Etats-Unis en brut (là où le consensus attendait une hausse de 0,3%) et de 0,3% hors alimentation, énergie et négoce (contre une hausse de 0,1% anticipée).



'Cet indicateur permettra d'affiner les attentes en matière d'inflation', notait ce matin Aurel BGC. 'Il reste que l'inflation n'est toujours pas considérée comme un problème aux Etats-Unis, comme dans l'ensemble des grandes économies'.



Sur le front des valeurs, Amazon annonce l'expansion de son Project Zero de protection des marques contre la contrefaçon à sept nouveaux pays, à savoir l'Australie, le Brésil, les Pays-Bas, l'Arabie Saoudite, Singapour, la Turquie et les Emirats Arabes Unis.



Le croisiériste Carnival indique que Costa Cruises prévoit de redémarrer graduellement ses activités depuis les ports italiens à partir du 6 septembre, mais que P&O Cruises prolonge l'arrêt de ses activités jusqu'au 12 novembre.



Le chimiste spécialisé dans les peintures PPG annonce que ses ventes du mois de juillet ont dépassé ses attentes initiales, l'amenant à rehausser ses estimations de volumes de ventes pour son troisième trimestre.



